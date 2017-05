Nijland hoopt nog steeds op 'Kuijt-scenario' met Robben

Volgens Hans Nijland is er maar één die de aftrap voor de bouw van het Topsportzorgcentrum op sportpark Corpus den Hoorn had kunnen doen, en dat is Arjen Robben: 'Hij speelde hier sinds zijn elfde en heeft daar zijn eerste stappen op het veld gezet.'

De directeur van FC Groningen heeft geregeld contact gehad met het 'kind van de club' en maandag is het zover. Dan geeft Robben het startschot voor de bouw van het splinternieuwe complex.'Bekend is dat Arjen ook ooit ons stadion heeft geopend. Hij vond het een geweldige eer en daarom heeft hij er tijd voor vrijgemaakt', bekent Nijland.Of dit ook een teken is dat er concretere plannen zijn om Robben na zijn voetballoopbaan aan de organisatie van FC Groningen toe te voegen? 'Nou, dat moet je er los van zien. Arjen onderhoudt warme banden met ons en andersom. Het is duidelijk dat we daar al veel over hebben gesproken. We zien het nu ook bij Dirk Kuijt en Feyenoord.''Het zou inderdaad een absolute droom zijn. Als Arjen daar bereid toe zou zijn, dan is hij meer dan welkom. Sterker nog, als je iemand als Robben aan je organisatie kan toevoegen, dan kun je als club een volgende stap maken', vervolgt Nijland.'Maar', weet hij ook: 'Arjen voetbalt volgend jaar ook nog bij Bayern München en dat doet hij nog steeds heel goed. Maar goed, er is ergens een begin en ergens een eind en dat geldt ook voor zijn voetbalcarrière. Maar wij allemaal zouden het geweldig vinden als hij wat voor de club gaat doen.'Het startschot voor de bouw van het Topsportzorgcentrum wordt komende maandag door Arjen Robben gegeven, rond half zes 's middags.