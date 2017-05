Mahi geblesseerd, Van Weert stevent af op basisplek

Tom van Weert maakt tegen AZ naar verwachting zijn comeback in de basis van FC Groningen. Vanwege een enkelblessure speelde Van Weert op 9 december 2016 voor het laatst vanaf het begin.

De Brabander vervangt Alexander Sørloth. Mimoun Mahi trainde vrijdag apart, maar kan zaterdag niet spelen.Ook Samir Memisevic, die woensdag vroegtijdig naar de kant moest, is niet van de partij in Alkmaar. Zijn plek in het hart van de verdediging wordt ingenomen door Tom Hiariej. Hierdoor ontstaat er op rechtbackpositie ruimte voor Glenn Bijl.Desevio Payne, Kasper Larsen, Simon Tibbling en Yoëll van Nieff zijn ook nog niet fit. Zij ontbreken zaterdag.FC Groningen wacht een moeilijke taak in Alkmaar na de 4-1 nederlaag in het eerste duel. Mocht de FC de nederlaag wegpoetsen, dan is de winnaar van de strijd tussen SC Heerenveen en FC Utrecht tegenstander in de finale. Woensdag zette Utrecht een grote stap naar de finale van de play-offs door met 3-1 te winnen in Heerenveen.Play-offs en terugkomen uit geslagen positie. Supporters denken meteen terug aan de play-offs in 2011. Toen verloor FC Groningen het eerste duel in Den Haag met 5-1. In eigen huis poetsten de Groningers deze uitslag weg: 5-1. De afloop was echter negatief: ADO won in de Euroborg na strafschoppen.AZ-FC Groningen is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 20.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doen Elwin Baas en Henk Elderman verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. AZ-FC Groningen begint zaterdag om 20.45 uur.Padt; Bijl, Hiariej, Reijnen, Davidson; Drost, Bacuna, Jenssen, Idrissi; Linssen en Van Weert.