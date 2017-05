Lopend Vuur: Weg met de smartphone in de auto

(Foto: RTV Noord)

We weten dat het gevaarlijk is, en toch doen we het. Eén op de acht automobilisten appt in het verkeer, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij jongeren is dat een kwart.



Handsfree bellen gevaarlijk

Appen en sms'en in de auto is bij wet verboden, net als bellen met de telefoon in de hand.

Handsfree bellen mag wel, maar uit onderzoeken is gebleken dat ook dat gevaarlijk kan zijn.



Weg met de smartphone?

Om aan alle discussie en gevaar een einde te maken: weg met de smartphone in de auto.







Praat mee

Hoe zit dat bij jou? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze



Donderdag was onze stelling: Appen en sms'en in de auto is bij wet verboden, net als bellen met de telefoon in de hand.Handsfree bellen mag wel, maar uit onderzoeken is gebleken dat ook dat gevaarlijk kan zijn.Om aan alle discussie en gevaar een einde te maken: weg met de smartphone in de auto.Hoe zit dat bij jou? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Donderdag was onze stelling: 'E-bikers moeten verplicht een helm op '. Van de 3.133 stemmers is 46,76 procent het hiermee eens.

Door: RTV Noord Correctie melden