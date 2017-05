Tesla campagne: 'Mogen we even radiostilte aub'

'Laat ons nou even met rust', zeggen de gangmakers van de Top Dutch-promotiecampagne die Tesla naar Noord-Nederland moet halen. Ze hebben even genoeg van alle aandacht die er telkens voor is.

De voortdurende belangstelling voor zaken die zich rond de campagne afspelen, zit de campagnemakers in de weg. Dat zegt Stef van der Ziel, internetondernemer en een van de bedenkers van Top Dutch.Zo lekte uit dat nu al wordt begonnen met werving van personeel voor de fabriek. Aan die vervolgcampagne wordt momenteel hard gewerkt.Ongelukkig in dat verband is het bericht dat de Britse krant The Guardian deze week bracht. Daarin staat dat de arbeidsomstandigheden in de Tesla-fabrieken nogal te wensen over laten. Werknemers klagen er steen en been.'Natuurlijk is dat niet leuk', zegt Stef van der Ziel. 'Maar we willen nu liever helemaal geen aandacht rond de campagne. Ik ga er niks over zeggen.' Het verstoort alleen maar de voorbereiding op het vervolg ervan, verklaart Van der Ziel. Over een paar weken kunnen we die verwachten, verklapt Van der Ziel al wel.Vorige week zei NoordZaken-opiniemaker en hoogleraar innovatief ondernemerschap Aard Groen dat een waterstoffabriek in de Eemshaven een veel beter idee is dan een Tesla- accufabriek. Waterstof biedt meer toekomst en is minder vervuilend dan accufabricage, aldus Groen.'Het is een prima idee van Aard Groen, maar het is niet óf een accufabriek óf een waterstoffabriek. Je moet inzetten op allebei. Het is én, én', reageert Van der Ziel, die ook nogal baalt van de voortdurende focus op Groningen en de Eemshaven als vestigingsplaats voor de Tesla-fabriek. 'Het gaat om Noord-Nederland', benadrukt hij. 'Friesland en Drenthe zijn even belangrijk als Groningen en net zo goed in beeld.'