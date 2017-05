Gezond Verstand Haren snapt niks van provinciale brandweerbrief

Coalitiepartij Gezond Verstand Haren vindt de brief van de provincie over de investering in de nieuwe brandweerkazerne in het dorp opmerkelijk. Het provinciebestuur heeft laten weten voornemens te zijn de uitgave af te keuren.

'Haren heeft een besluit genomen voor een brandweerkazerne wat tot stand is gekomen op advies van de veiligheidsregio. Dit roept dus veel vragen op', zegt fractievoorzitter Meinard Wolters.De provincie heeft aan de gemeente Haren laten weten dat ze voorlopig niet akkoord gaan met de investering van 1,3 miljoen euro voor de nieuw te bouwen kazerne. In eerste instantie zou de bouw 8 ton kosten, maar die kosten zijn inmiddels opgelopen tot 1,3 miljoen euro.Die verhoging, van 5 ton, was niet opgenomen in de begroting. Omdat Haren onder financieel toezicht staat in het kader van de herindeling, kan de provincie uitgaven die buiten de begroting lopen afkeuren. Dat deed ze deze week per brief.Wolters vind het niet kunnen dat de bouw van een kazerne in Haren wordt bekeken in het licht van de herindeling. 'Veiligheid gaat over de gemeentegrenzen heen. Nu vindt de provincie op basis van de Veiligheidsregio dat er rek zit in de bouw van een kazerne.' Dat kan er niet in bij de Harener politicus.Gezond Verstand Haren vormt samen met D66 en CDA het gemeentebestuur. Die partijen betreuren vooral de vertraging van de bouw. Ze vinden het vooral vervelend voor de brandweer.'Het loopt nu behoorlijke vertraging op. Dat is vervelend. We hadden eindelijk een keuze gemaakt, op basis van informatie van de Veiligheidsregio en nu staat het toch weer ter discussie', zegt Marjan Bachman (D66).In de brief richting de gemeenteraad wordt ook over de locatiekeuze gesproken. Daarin wordt gezegd dat er onvoldoende afstemming is geweest met de betrokken partijen. Dat bestrijdt Bachman. 'Ik vind echt dat we een zorgvuldige keuze hebben gemaakt.'CDA-voorman Jakob Boonstra baalt ook van de gang van zaken. 'De bouw verdraagt geen uitstel meer als je de kazerne ziet. Er moet nu echt wat gebeuren. De brandweer kan niet eens fatsoenlijk douchen nadat ze bij een brand zijn geweest.'Provincie en gemeente moeten nog met elkaar in gesprek. Naar aanleiding van dat gesprek zal de provincie een knoop doorhakken over het wel of niet akkoord gaan met de extra inverstering.