Man hoort 30 maanden cel eisen voor ontucht met stiefdochter

Een 40-jarige man uit Het Waar hoorde vrijdag 30 maanden cel tegen zich eisen in de rechtbank van Groningen. De man stond terecht voor seksueel misbruik van zijn 12-jarige stiefdochter.

De man zei in de rechtszaal dat hij eind december 2015 eenmalig het meisje heeft betast. Bij dit contact zou hij haar borsten en geslachtsdelen hebben aangeraakt.



'Iets leren'

Volgens de verdachte kon zijn stiefdochter zich moeilijk uiten, ook over seks. Hij wou haar op dat vlak helpen en haar zelfvertrouwen doen vergroten. 'Ik wilde haar iets leren.'



Volgens hem gebeurde dat met haar instemming. Ook sliep hij wel eens bij haar in bed of op haar slaapkamer en douchten ze samen, vertelde hij.



Moeder doet aangifte

De moeder van het kind, inmiddels de ex-partner van de verdachte, deed namens haar dochter aangifte. In een eerder stadium hadden ze al woorden gehad over het samen slapen en douchen.



Zij kreeg een vermoeden dat er iets niet klopte nadat ze een badjas met sperma had aangetroffen. Zij stelde vragen aan haar dochter en partner, waarop de laatste meteen bekende.



Niks zeggen

De rechters kregen een dubbel gevoel bij zijn verhaal. Zo verklaarde hij eerder tegenover de politie dat er in anderhalf jaar tijd drie keer seksueel getint contact was geweest, terwijl hij dat tijdens de zitting afzwakte naar één. Ook appte hij haar dat wat voorgevallen was, 'verboden' is en dat ze er niets over mocht zeggen, anders 'kwamen er problemen'.



Volgens de rechtbank riekt dat naar een poging om haar te beïnvloeden. Bovendien werd de motivatie van de man ernstig in twijfel getrokken. 'Met dit gedrag help je een meisje niet om zich emotioneel te uiten. Je blokkeert haar eerder bij haar verdere ontwikkeling', aldus één van de rechters. Een ander was van mening dat de man vooral zijn eigen seksuele gerief voorop heeft gesteld.



'Gigantisch in de war'

Ook over zijn eigen motivatie blijf hij schimmig. Volgens hem stond de relatie met zijn toenmalige partner op dat moment erg onder druk. 'Ik was in die periode gigantisch in de war. Ik ben echt in een gat gevallen en liep met mijn ziel onder de arm. Er klopte zoveel niet in die periode.'



De officier van justitie ging er bij het bepalen van de strafmaat vanuit dat het seksueel getinte contact driemaal had plaatsgevonden en niet slechts eenmalig van aard is geweest, zoals de man op de zitting verklaarde.



De rechtbank doet op 2 juni uitspraak.

Door: RTV Noord