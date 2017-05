Groninger Forum heeft exploitatie nog niet rond

Het Groninger Forum heeft twee jaar voor de opening de exploitatie nog niet rond. Er is een tekort van 430.000 euro. Het tekort was in 2013 nog 1,1 miljoen euro.

Volgens de gemeente Groningen ligt de exploitatie, ondanks een tekort, nog altijd op koers.'Met nog ruim twee jaar te gaan en de benodigde reserves voorhanden, liggen we op koers voor onze opdracht tot een sluitende forumexploitatie te komen', zo valt te lezen in een stuk van de gemeente Groningen.'Uiteraard zijn er tot de start van het forum en in de periode daarna nog diverse onzekerheden.'Het Forum opent in 2019 de deuren en moet het boegbeeld worden van de stad. Het Groninger gemeentebestuur wil dat het pand zowel binnen als buiten een blikvanger wordt.Om de binnenkant te kunnen inrichten is er een bedrag van elf miljoen euro gevraagd aan de gemeenteraad.Dat bedrag is geen gift van de gemeente. De ene helft van de 11 miljoen euro moet terugkomen door het in de huurprijs door te berekenen. De andere helft wordt teruggestort door de stichting Groninger Forum.In het gebouw komen een VVV-winkel en het Nederlands Stripmuseum. Verder is er ruimte voor horeca, films, exposities, talkshows en meer. Vooralsnog zijn de activiteiten die nu gepland staan dus nog niet voldoende om een sluitende exploitatie te hebben.