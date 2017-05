Twee jongens hand in hand: hoe reageert de Herestraat?

Twee jongens, hand in hand op de bekendste en drukste straat in het centrum van Groningen. Kan dat? Studentenvereniging Ganymedes testte én filmde het.

De LHBT-vereniging doet dat in het kader van de 'hand in hand challenge' van het BNN-programma Spuiten en Slikken. Dat daagt Nederland uit om hand in hand te lopen met iemand van hetzelfde geslacht.In Groningen gaat dat wel eens mis. Vorig jaar april werden twee lesbiennes in Stad mishandeld in een nacht van zaterdag op zondag. Die mishandeling leidde tot Kamervragen, meer aandacht voor het meldpunt voor homodiscriminatie en een enquête, waaruit bleek dat éénderde van de homo's en lesbiennes zich onveilig voelt bij het stappen in Stad.In de video dingt Ganymedes-bestuurslid Daniël Hofstede naar de handen van jongens die in de Herestraat lopen. Hij vraagt of ze een stukje hand in hand willen lopen. Sommige jongens zeggen haast te hebben. Op een ander moment kijken drie pubers achterom en giechelen ze erom.Maar Hofstede is tevreden met de reacties: 'Ik heb dertien mensen gevraagd en meer dan de helft heeft hand in hand met me gelopen! De anderen zeiden dat ze geen tijd hadden, maar waren absoluut niet afkeurend. Naast die drie lachende tienerjongetjes waren er echt geen schokkende reacties.'In de video gaat Hofstede in gesprek met de jongens waarmee hij wandelt. Hij spreekt onder andere een homo die zegt liever niet hand in hand te lopen, vanwege het gevaar om geslagen te worden. 'Ik heb er schijt aan, maar mijn vriend is er banger voor.'Een meisje dat de hand-in-handlopers gedurende de 2-3 uur durende challenge in de gaten houdt, is blij: 'Er heeft niemand gereageerd en niemand die echt raar op- of omkeek. Ik ben een hele trotse Groninger.'De hele video is hieronder te zien: