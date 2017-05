Jongeren laten zich opsluiten tegen kinderprostitutie

(Foto: Derk Bosscher)

Deze week laten verschillende jongeren zich opsluiten in een hok met kippengaas van ongeveer één bij twee meter. Zij doen dit voor de actie 'Lock me up', tegen kinderprostitutie in Azië.

Opsluiten

Nicolle Wennekes is een van die jongeren die zich heeft laten opsluiten. 'In India zitten de kinderen in hokjes die ongeveer zo groot zijn. Om het na te bootsen zitten wij ook in zo'n hokje', zegt Wennekes. Ze kan twaalf uur lang niet uit het hok. 'Er zit een stevig slot op.'



Voelt gek

'Je krijgt wel veel bekijks', gaat Wennekes verder. 'Veel mensen die kijken van: wat is hier aan de hand, wat zijn ze aan het doen? Mensen schrikken er toch van dat er iets geks op straat staat en daarin jongeren zitten opgesloten.'



Slotjes

Voorbijgangers kunnen de actie steunen door slotjes te kopen. Wennekes: 'We hebben roze slotjes gesponsord gekregen. Mensen kunnen die voor vijf euro kopen en er hun eigen boodschap op zetten. Het geld gaat in de collectebus.'



De actie loopt nog tot en met zaterdag. De hokjes staan voor café Jimmy's aan de Herestraat.

