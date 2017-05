Opname in kliniek geëist voor veelpleger

Een twee jaar durende en onvoorwaardelijke opname in een kliniek voor veelplegers. Dat eiste de officier van justitie vrijdag tegen een 33-jarige man uit Foxhol.

De man stond zou een vrouw in haar woning in Foxhol met zijn vuist hebben geslagen. Dat gebeurde op 5 februari van dit jaar.



9 halve liters

De verdachte was op dat moment net vrijgelaten na het uitzitten van een eerdere celstraf. Na het drinken van negen halve liters, zocht hij de vrouw op. Die wilde hem niet binnenlaten omdat de man zwaar beschonken was.



Uiteindelijk wist hij via de bijkeuken binnen te dringen en daar sloeg hij de vrouw op haar neus en greep hij haar bij de keel.



Zoontje (8) gooit appels

Tijdens het incident waren er drie kinderen aanwezig in het huis, waaronder hun 8-jarige zoon. Volgens diens zus, die alles zag gebeuren, gooide het jochie appels naar zijn vader om hem te stoppen. De man sloeg vervolgens met zijn vuist dwars door een deur heen.



De inmiddels gealarmeerde politie voerde de man af, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De verdachte verzette zich flink en sloeg onderweg tegen de wanden van het arrestantenbusje en later tegen de muren van zijn cel.



Pinpasje

De rechter vroeg waarom de man de vrouw had aangevallen. Volgens de man had dit zijdelings te maken met geld dat tijdens zijn detentie van zijn rekening zou zijn gehaald. Zijn stiefvader bezat een pinpasje van zijn rekening en de verdachte was er van overtuigd, dat hij het ook had gedaan.



De exacte reden voor het pak slaag en wat de relatie van het slachtoffer met diens stiefvader was, maakte de verdachte tijdens de zitting niet duidelijk.



Strafblad van 32 kantjes

Aangezien de man een strafblad bezit van maar liefst 32 kantjes en bovendien te kampen heeft met drank- en drugsverslaving, zag de officier van justitie geen andere keus dan grof geschut in te zetten. Hij eiste daarom 2 jaar onvoorwaardelijk de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) op te leggen.



Deze regeling is bedoeld voor veelplegers die ondanks een veelvoud aan straffen steeds terugvallen in hun oude gedrag. De dwangmaatregel wordt beschouwd als de allerlaatste-kans-voorziening, bestemd voor de zwaarste doelgroep.



De uitspraak is op 2 juni.

