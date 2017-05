Bestelauto knalt tegen een boom in Musselkanaal

(Foto: Herman van Oost) (Foto: Herman van Oost) (Foto: Herman van Oost) (Foto: Herman van Oost)

Op de Verbindingsweg in Musselkanaal is vrijdagmiddag een bestelauto tegen een boom gereden. De bestuurder, een mannelijke medewerker van Kerbof Schilders uit Delfzijl, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer moest eraan te pas komen om de beknelde bestuurder uit de auto te halen. De man was nog wel aanspreekbaar, maar heeft onder andere beenletsel overgehouden aan het ongeval.



Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Het bestelbusje is inmiddels geborgen.

Door: RTV Noord Correctie melden