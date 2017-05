Noord Vandaag: Met beveiliging naar zeehondjes kijken

Het kijken naar zeehondjes op de Punt van Reide moet voortaan onder beveiliging. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Eerder was er op de Punt van Reide een webcam geplaatst door stichting Het Groninger Landschap in samenwerking met RTV Noord. De beelden waren te zien op onze site. Dat werd zo´n groot succes dat mensen massaal zelf zeehonden gingen kijken bij Termunten.Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap vertelt over de beveiligers en andere maatregelen die zijn getroffen om de zeehonden te beschermen tegen de bezoekers.Alle leerlingen van groep acht van de basisscholen in de gemeente Leek krijgen de komende maanden zeilles. Obs De Beelen was als eerste aan de beurt, maar de middag verliep niet zoals gehoopt.De zeilles die zo'n twee uur moest duren, werd na een klein half uur afgekapt. 'We zijn bijna een paar keer omgekieperd', zegt leerling Joshua Spronk. 'Er waren een paar die zo veel water in hun boot hadden, dat wij maar moesten stoppen.'Het Groninger Forum heeft twee jaar voor de opening de exploitatie nog niet rond. Er is een tekort van 430.000 euro. Het tekort was in 2013 nog 1,1 miljoen euro.Directeur Dirk Nijdam van het Forum: 'Het is heel makkelijk om de entree wat te verhogen bij de exposities, Dan is iedereen rustig en hoor je overal: 'Jee, wat knap dat er geen exploitatietekort is.' Maar daar hebben wij niet voor gekozen. Je kunt zo'n project wel helemaal dichtrekenen, maar dat is een schijnzekerheid.'- Het Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi viert zaterdag haar 135-jarig bestaan. Het is de oudste en grootste studentenmuziekvereniging van Groningen.- Het COA stelt een onafhankelijke commissie in om een oplossing te vinden voor de gezondheidsklachten van medewerkers op de locatie in Ter Apel.- Een warm onthaal was het niet voor SP-wethouder Lian Veensta in de gemeenteraad van Menterwolde. Ze keerde donderdagavond terug na een burn-out. Ronald ging vandaag bij haar langs met een bloemetje.- De basketballers van Donar hebben donderdag tegen alle verwachtingen in thuis verloren van Landstede Zwolle (74-79). Aan tafel een gesprek met journalist Dick Heuvelman over dit verlies.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.