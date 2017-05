Carpoolplek in Kolham krijgt 'Slochter gasveld' torens

Twee torens van twaalf meter hoog, vol met 'lucht' en 'licht'. Eind deze maand komen de werken van Herbert Nouwens te staan bij de carpoolplek in Kolham.

De kunstenaar uit Slochteren maakte de roestvrijstalen torens al in 2014, samen met de Groninger kunstenaar Egbert Hanning. Ze stonden eerder op een tijdelijke tentoonstelling in Amsterdam. Nu krijgen ze een plek op het Slochter gasveld - de plek die Nouwens de inspiratie en ruimte gaf.Op het beeld prijkt een gedicht van Jos van Hest over hetzelfde thema:De torens droegen in Amsterdam de naam Angels' Share, een verwijzing naar een rijpingsproces van whiskey. Die naam mag in Kolham overboord, en dus zoekt Nouwens naar een nieuwe naam. Bij de onthulling op 26 mei zal die bekend worden gemaakt.