In Spanje ondergedoken juwelier Oosterhof wil terug naar Nederland

De failliete juwelier Henk Oosterhof, die in Spanje is ondergedoken, wil onder voorwaarden terug naar Nederland. Dat heeft zijn advocaat laten weten aan curator Jan Hein Mastenbroek, die het faillissement afwikkelt.

Oosterhof had twee winkels onder de naam 'Goudhof' in Veendam en Stadskanaal. Vorig jaar juni ging hij failliet en verdween spoorloos. Hij liet een schuld van 800.000 tot 1 miljoen euro achter. Veel van zijn klanten waren sieraden of andere kostbaarheden kwijt.De winkelpanden en de woning van Oosterhof in Blauwestad zijn inmiddels verkocht. Maar de curator is nog steeds op zoek naar goederen en de inventaris van de gewezen juwelier. Een deel daarvan werd onlangs terugevonden in twee loodsen in Winschoten. Maar er zijn nog veel kostbaarheden zoek.'Als Oosterhof de spullen met opzet buiten het faillissement gehouden heeft, is hij strafbaar', zegt Mastenbroek. 'Dat zou een gevangenisstraf tot gevolg kunnen hebben.'Verslaggevers Peter Steinfort en Steven Radersma waren vorige week in het Spaanse stadje Altea, in de buurt van Benidorm, omdat Oosterhof zich daar zou schuilhouden. Het huis dat hij daar ooit bezat verkocht hij vorig jaar. Ook dat was illegaal, omdat het pand deel uitmaakte van de failliete boedel en dus door de curator had moeten worden verkocht. Inmiddels wonen Oosterhof en zijn vrouw in een huurappartement in Altea.Ook al zien de verslaggevers hem niet, het Spaanse stadje blijft de thuisbasis van Oosterhof. Diverse bronnen vertellen RTV Noord dat Oosterhof nog steeds in Altea of de directe omgeving is, al hebben de meesten hem al in geen maanden gezien.De plaatstelijk bevolking is niet van plan mee te werken aan de zoektocht van RTV Noord. 'Waarom zou ik?', zegt makelaar Willem. 'Wat heb ik er aan? Bovendien zie ik Oosterhof eerder als een kruimeldief dan als een grote crimineel. Daarvan lopen er hier trouwens genoeg rond.'Maar wil hij dan niet weten waarmee Oosterhof zijn geld verdiend heeft? 'Nee, waarom? Dat is mijn zaak niet.'Ook andere inwoners van het stadje aan de Middellandse Zee doen er het zwijgen toe. 'Leven en laten leven', is hier het motto. 'Weet je wat het is? De zon trekt goed en slecht aan', zegt een horeca-ondernemer. 'Je wilt niet weten hoeveel types er hier rondlopen uit heel Europa die iets te verbergen hebben.'Toch willen Oosterhof en zijn vrouw terug naar Nederland. Waarom is onduidelijk. Misschien raakt hun geld op, misschien zijn er andere omstandigheden. Feit is dat Henk en Gerda Oosterhof geen echte vrijheid hebben.Ze zijn 'gesignaleerd', zoals dat heet. Dat betekent dat ze niet door de douane op het vliegveld komen zonder opgemerkt te worden, of dat ze bij een simpele verkeerscontrole tegen de lamp lopen. Ook kunnen ze hun rijbewijs niet verlengen of een paspoort aanvragen als ze zichzelf niet bekend maken. En een AOW-uitkering zit er ook niet in als er geen woonadres bekend is.De kans dat het echtpaar al snel terugkeert is klein. 'Ik heb de mogelijkheid ze te laten gijzelen als ze me niet vertellen waar de verdwenen spullen uit de failliete boedel zijn', zegt curator Mastenbroek. 'Ze willen de garantie dat ik ze niet zal laten gijzelen, maar daar wil en kan ik niet aan voldoen.'