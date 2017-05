Lycurgus contracteert drie nieuwe spelers

Volleybalclub Lycurgus heeft de eerste nieuwe namen voor komend seizoen bekend gemaakt. De Groningers hebben de Canadees Erik Mattson, de Spanjaard Carlos Mora Sabaté en Groninger Pascal Hoogstra gecontracteerd.

De 26-jarige Mattson komt over van VK Prievidza uit Slowakije. Mora (27) speelde de afgelopen drie jaar bij SVG Lüneburg in Duitsland. Ook komt hij uit voor het Spaanse nationale team.Hoogstra is een 19-jarig talent, geboren in Scheemda. Hij speelde de afgelopen twee jaar bij het Talentteam op Papendal.Daarnaast meldt de Groninger volleybalclub dat Sam Gortzak, Auke van der Kamp en Sander Scheper hun contract hebben verlengd. Stijn van Schie en Niels de Vries hadden nog een doorlopend contract.Hiermee heeft Lycurgus de selectie voor het nieuwe seizoen al voor een groot deel rond. Wel verwacht de club op korte termijn nog enkele nieuwe namen bekend te maken.