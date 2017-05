Examenvlog: 'En nu lekker lang vakantie!'

Blokken, stampen en zweten. De eindexamens zijn in volle gang. Ruim 200.000 leerlingen buigen zich deze weken over hun finale op de middelbare school.

Wouter van Stralen en Gijs Meester van het Maartenscollege in Haren houden ons op de hoogte van hun examentijd. Tegen welke vakken zien ze enorm op en welke examens zijn een fluitje van een cent?Wouter heeft vandaag zijn allerlaatste examen: aardrijkskunde. 'Dat begint om negen uur, dus best wel een beetje vroeg. De rest van de examens waren allemaal in de middag. Maar we gaan het doen, jongens!'En dan zit het er echt op voor Wouter. Het weer is op deze laatste examendag niet om over naar huis te schrijven. 'Maar ik heb lekker lang vakantie, dus misschien moet ik een warm land opzoeken.'