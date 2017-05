Vanaf nu lettergrootte aanpassen in RTV Noord app

(Foto: Chris Bakker / RTV Noord)

Vanaf vandaag is het mogelijk om de lettergrootte zelf aan te passen bij het lezen van een artikel in de app van RTV Noord. De app is ook op een paar andere punten verbeterd.

Radio blijft doorspelen

Bij de vandaag verschenen update blijft de radio doorspelen tijdens het lezen van artikelen. Ook is het mogelijk om videofragmenten in artikelen te bekijken op volledig scherm.



Downloaden

- Download hier de app voor iOS

- Download hier de app voor Android Bij de vandaag verschenen update blijft de radio doorspelen tijdens het lezen van artikelen. Ook is het mogelijk om videofragmenten in artikelen te bekijken op volledig scherm.

Door: RTV Noord Correctie melden