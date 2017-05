Dagje zeilen valt in het water

(Foto: Marco Grimmon / RTV Noord)

Alle leerlingen van de groepen acht van de basisscholen in de gemeente Leek krijgen de komende maanden zeilles. OBS De Beelen was als eerste aan de beurt, maar de middag verliep niet zoals gehoopt.

Gemeente Leek betaalt

Elk jaar stelt de gemeente Leek een budget beschikbaar voor de leerlingen van groep acht van elke basisschool in de gemeente. Het werkt simpel: de gemeente verzint een thema, de leerlingen moeten door te overleggen een leuk uitje verzinnen. Het thema is dit jaar 'Gezond in Leek'. Leerlingen kwamen met allerlei ideeën, maar uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar watersporten op het Leekstermeer.



Te veel wind

De leerlingen uit groep acht van basisschool De Beelen stonden vanmorgen langs het Leekstermeer te trappelen om het water op te gaan. De ene helft van de groep mocht in de kano, de andere helft kreeg zeilles.



Maar de zeilles die zo'n twee uur moest duren, werd na een klein halfuur afgekapt. 'We zijn bijna een paar keer omgekieperd', zegt leerling Joshua Spronk. 'Er waren een paar die zo veel water in hun boot hadden, dat wij maar moesten stoppen.'



Grotere boot

De kinderen zijn vervolgens één voor één uit hun bootje gehaald en overgebracht naar een grotere boot. Daarin gingen zij met z'n allen alsnog een rondje over het meer.

Door: Marco Grimmon Correctie melden