MS-patiënt Rachid is terug uit Belgrado: 'Het gaat goed met me'

Twee maanden geleden ging MS-patiënt Rachid Ouali uit Hoogezand naar Belgrado. Daar onderging hij een stamcelbehandeling.

Hij kon deze behandeling volgen dankzij een crowdfundingsactie Rachid lijdt al jaren aan MS. In Nederland is de ziekte niet te behandelen, maar in het buitenland wordt wel geëxperimenteerd met behandelingen. 'Je houdt toch hoop, je wilt alles proberen', zegt Rachid.Hij is positief over het resultaat. 'Ik heb meer energie. En ik doe weer handelingen die ik voorheen niet deed.'Momenteel traint Rachid twee keer per week bij de sportschool. Maar eigenlijk is hij in afwachting van een plekje in revalidatiecentrum Beatrixoord. 'Daar hebben ze toch betere kennis in huis.'Rachid heeft een grote droom: zijn hobby, voetbal, weer te kunnen uitoefenen. 'Ik houd hoop', zegt hij strijdbaar.