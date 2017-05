Ronald met bloemetje bij wethouder Lian Veenstra

Wethouder Lian Veenstra van Menterwolde zat vier maanden ziek thuis met een burn-out. Donderdagavond was ze voor het eerst weer aanwezig bij de gemeenteraad.

Maar in plaats van een warm onthaal, kreeg ze van de oppositie een ijsdouche. Zo werd haar door Kritisch Menterwolde verweten, dat ze tijdens haar ziekteperiode iets op Twitter had gezet en dat ze aanwezig was geweest bij partijbijeenkomsten van de SP.Menterwolde Gewoon deed daar nog een schepje bovenop. Het beleid van Veenstra is volgens de partij een fiasco. Haar werk hoeft ze daarom niet voort te zetten.Burn-out of niet, in Menterwolde gaat de politiek blijkbaar keihard door. Maar wat doet dat met de wethouder? Ronald zocht haar op...