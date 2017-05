Mollema is uitgerust en heeft vertrouwen

(Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP)

Bauke Mollema is vol vertrouwen voor de bergetappe van zaterdag in de Ronde van Italië. De Groninger staat na dertien etappes derde in het algemeen klassement.

Uitrusten

'Met mij gaat het lekker. Ik ben goed die tweede week doorgekomen, nu hopelijk ook nog het weekend en dan fit aan de slotweek beginnen', keek de nummer drie van het klassement vrijdag vooruit. 'Het waren twee lekker vlakke etappes, waardoor ik goed heb kunnen uitrusten voor de belangrijke bergaankomst van morgen.'





Beetje nerveus

De kopman van Trek-Segafredo noemt de finale van de dertiende etappe een 'beetje nerveus vanwege de wind', maar echt problematisch werd het niet. 'Oropa zit in mijn achterhoofd en dan wil je zoveel mogelijk energie sparen.'





Videootje

Mollema heeft de slotklim van zaterdag niet verkend, maar wel een videootje gezien op internet. 'Niks bijzonders', zegt hij. 'Een kilometer of zes, zeven is echt lastig, de beklimming loopt door de bossen, hier en daar wat onregelmatig. De hele rit er naartoe is vlak, dus iedereen komt fris aan de voet en dan zal er wel hard omhoog geknald worden. Net als op de Blockhaus, alleen is dit een stukje korter en minder steil.'





De dertigjarige Groninger verwacht niet dat er veel verschillen zullen ontstaan tussen de klassementsrenners. 'Je weet natuurlijk niet of iemand een slechte dag heeft.'

Door: RTV Noord