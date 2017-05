Lammert Huitema zwaargewond na fietstochtje: buiten levensgevaar

Vijfvoudig Nederlands kampioen marathonschaatsen Lammert Huitema ligt sinds woensdag zwaargewond in het ziekenhuis van Nordhorn. Huitema is buiten levensgevaar, maar heeft wel veel pijn.

Dat meldt RTV Drenthe vrijdagavond. De 55 jarige Huitema uit Roden werd aangereden door een auto. Dat gebeurde tijdens een fietstochtje, net over de grens in Duitsland.Bij de val liep Huitema verschillende botbreuken op. Zijn sleutelbeen en duim zijn gebroken en zijn knie is verbrijzeld. Een eerste operatie heeft al plaatsgevonden en er volgt nog een tweede ingreep.De exacte toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Naar verluidt zou het mis zijn gegaan tijdens een fietstochtje met collega's van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, waar Huitema werkzaam is als complexbeveiliger.Huitema werd tweemaal Nederlands kampioen op natuurijs en driemaal op kunstijs. Naast 29 zeges op kunstijs won Huitema in 1995 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.Na zijn actieve loopbaan werd Huitema ploegleider in de schaatssport, waar hij in 2015 mee stopte.