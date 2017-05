Grote controle in clubhuis van Red Devils

(Foto: Prachtig Pekela)

De gemeente Pekela en de politie zijn op dit moment bezig met een grote controle in het clubhuis van motorclub Red Devils in Oude Pekela.

Aangeklopt

Volgens de politie is er geen sprake van een inval. 'We hebben aangeklopt en we zijn netjes binnengelaten', zegt politiewoordvoerder Sylvia Sanders.



Ondersteuning

Volgens haar gaat het om een controle in het kader van de Drank- en Horecawet. 'De politie is hier alleen ter ondersteuning.' Er zijn ruim twintig politiemensen aanwezig.



Het is nog niet bekend of er boetes zijn uitgedeeld.

Door: RTV Noord