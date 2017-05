Geen bewijs gevonden voor Amerikaanse bommenwerper in de Dollard

Ruim twee weken is in de Dollard gezocht naar de Amerikaanse B-17 bommenwerper Miss Deal, maar er is geen bewijs gevonden voor de aanwezigheid van het toestel.

De Miss Deal werd op 25 juni 1943 neergeschoten boven de Dollard. Zes bemanningsleden konden het toestel verlaten en werden door de Duitsers gevangen genomen. Vijf kwamen om het leven. De lichamen van twee mannen zitten vermoedelijk nog in het toestel. Het zijn sergeant Charles E. Crawford en tweede luitenant John R. Way. Een familielid van Crawford is al jaren bezig met een zoektocht.Op verzoek van een onderdeel van de Amerikaanse krijgsmacht heeft de bergingsdienst van de Nederlandse Luchtmacht gezocht in de Dollard. 'We hadden graag een motor of een machinegeweer gevonden, omdat daar serienummers op staan. Met behulp daarvan zouden we het wrak kunnen identificeren, maar dat is helaas niet gebeurd', aldus majoor Bart Aalberts van de bergingsdienst. Er zijn alleen twee stukken pantserplaat en een aantal patronen van het kaliber .50 gevonden, maar die zijn niet specifiek te herleiden naar de Miss Deal.Om optimaal gebruik te maken van hoogwater is er zelfs 's nachts doorgezocht. De betrokken partijen zijn vooral te spreken over de hulp van de Stichting Het Groninger Landschap, de beheerder van het gebied. Die hebben vergunningen gegeven en ook geholpen met het zoeken naar getuigen en anderen die aanwijzingen hadden over de locatie van het wrak.Volgens ooggetuigen is de Miss Deal, nadat ze terugkwam van een bombardement op Hamburg, in drie grote delen neergestort. Maar er is geen enkel groot brokstuk gevonden. Het vermoeden bestaat dat het getij het wrak in de loop der jaren uit elkaar heeft geslagen en verspreid heeft over een grote oppervlakte.Wat er nu verder gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Majoor Aalberts: 'De Amerikanen hebben een enorme hoeveelheid data verzameld tijdens de zoektocht van de afgelopen weken. Die nemen ze nu mee naar huis om te analyseren. Het is afwachten wat hier uit komt.'