Vrouw raakt gewond bij woningoverval; daders zijn nog spoorloos

(Foto: Dennis Venema)

Bij een woningoverval aan de Blekerstraat in Groningen is zaterdagochtend een vrouw gewond geraakt.

De vrouw werd kort na zes uur overvallen in haar huis, meldt de politie. Volgens de vrouw ging het om twee mannen en een vrouw. Zij zijn ontkomen.



De vrouw raakte gewond aan haar enkel en is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.



Geldbedrag

Bij de overval is een klein geldbedrag buitgemaakt. Volgens de politie is nog onbekend of er wapens zijn gebruikt. De politie doet onderzoek in en rond de woning.

Door: RTV Noord Correctie melden