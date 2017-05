Nostalgisch kamperen in hartje Veendam

(Foto: RTV Noord/Nico Swart) (Foto: RTV Noord/Nico Swart)

Een nostalgisch weekend in Veendam. Op het Museumplein is de jaarlijkse Stadscamping en zo'n honderd oude auto's zijn zaterdagochtend vertrokken voor de oldtimerrally Veendam-Leer-Veendam.

Een van de meest in het oog springende caravans op de Stadscamping is die van Ans de Graaf en Rients Odolphi. 'Hij is van 1966, net als onze kleding', vertelt De Graaf.



Latrelatie

Het stel kwam bij elkaar dankzij de liefde voor oude caravans. 'We stonden een keer naast elkaar en het klikte. We zijn al vijf jaar samen', vertelt Odolphi, die in Harlingen woont. Zijn vriendin komt uit Lisse. 'We hebben een latrelatie.'



'Je krijgt hem niet meer terug'

Niks mis met een moderne caravan, maar geef haar maar een oldtimer, zegt De Graaf. 'Hier is sfeer. Ik heb hem zelfs sinds 1984, gekocht van mijn buurman. Die had er een jaar later spijt van. Nou krijg je hem niet meer terug, zei ik.'

Door: RTV Noord Correctie melden