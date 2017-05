Agaathhof wint landelijke architectuurprijs

Wooncomplex De Agaathhof, vlakbij de A-kerk in de binnenstad van Groningen, is verkozen tot het leukste gebouw van Nederland om in te wonen.

Dat is vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking van de verkiezing BNA Beste Gebouw van 2017 . Dat is een landelijke architectuurwedstrijd van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).De Agaathhof won in de categorie 'particuliere woonbeleving', maar greep wel naast de overkoepelende prijs 'Beste gebouw van 2017'. Die titel ging naar het nieuwe bus- en treinstation in Breda . Er waren in totaal negen gebouwen genomineerd voor de prijs.In het juryrapport noemt de jury De Agaathhof 'een oase van rust middenin het bedrijvige centrum van Groningen'. 'Door het woningbouwproject als een herinterpretatie van een typisch Gronings hofje vorm te geven, is een zeer fijne woonplek ontstaan met alle comfort', constateerden de juryleden ook.De Agaathhof is ontworpen door architectenbureu De Zwarte Hond uit Groningen. Het wooncomplex won eerder al de vakjuryprijs op de Groningse Dag van de Architectuur. Ook werd het door de lezers van de app en website van RTV Noord gekozen tot het mooiste nieuwe woningproject in de stad Groningen.