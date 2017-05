Toch geen woningoverval, maar een straatroof

Geen woningoverval aan de Blekerstraat in Groningen zaterdagochtend zoals aanvankelijk door de politie gemeld, maar een straatroof. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Een 44-jarige vrouw raakte daarbij gewond. Twee mannen en een vrouw beroofden haar rond zes uur in de ochtend van een klein geldbedrag. Ze raakte daarbij gewond aan haar been en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.Volgens de vrouw stonden de drie ineens om haar heen en lag ze even later op de grond. Het ging volgens haar om een getinte man tussen de 20 en 30 jaar en een blanke man, meldt de politie.Meer informatie over de signalementen is nog niet bekend. De politie gaat nog in gesprek met het slachtoffer en zoekt getuigen.