Brand woedt in camper

(Foto: Marc Dol/112 Groningen)

Aan de Stelmaker in Stadskanaal is zaterdagmorgen brand uitgebroken in een camper.

De brandweer slaagde erin de brand te blussen, maar de camper liep forse schade op.



Waardoor de brand is veroorzaakt, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden