Gouden muntenschat wordt bewonderd: 'Fantastisch mooi!'

'Fantastisch mooi! Ik had niet gedacht dat ze zo mooi zouden zijn.' De gouden muntenschat uit de zestiende eeuw die vorig jaar werd gevonden bij werkzaamheden in het dorpscentrum van Loppersum, is eenmalig voor het publiek te bewonderen.

Dat gebeurt in het gemeentehuis van Loppersum. 'Zo hoort het: zichtbaar voor de mensen', zegt Aldwin Wals, die de vondst deed. Ook hij nam zaterdag weer een kijkje bij de munten, die nu eigendom zijn van de provincie Groningen.Wals deed de vondst in september vorig jaar, in april maakte de gemeente het bekend. Voorlopig is de schat maar één keer voor het publiek te zien. Er wordt nog overleg gevoerd met de provincie of en hoe de schat in de toekomst vaker aan de mensen getoond kan worden.Archeoloog Sierd Jan Tuinstra is nog steeds dolenthousiast over de vondst. 'Ik loop nu 25 jaar mee, dit is de duurste en grootste schat die is gevonden in die tijd', zegt hij. De munten zijn zo'n 30.000 euro waard.