'Met de trein naar het Westen duurt achterlijk lang'

Burgemeester Peter den Oudsten van de stad Groningen vindt de reistijd tussen Noord-Nederland en het Westen te lang. Hij wil daar verandering in aanbrengen omdat een snellere reistijd kan leiden tot economische groei.

'De tijd die het kost om met het openbaar vervoer naar Amsterdam of Den Haag te komen is eigenlijk achterlijk lang.'De burgemeester reageert met deze uitspraak op het plan van Bernard Wientjes, oud-voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag eerder deze week lanceerde Wientjes het plan om de Zuiderzeelijn weer op de politieke agenda te plaatsen.De bijeenkomst in Den Haag stond in het teken van Groningen. De provincie presenteerde zich daar als proeftuin voor innovaties. Den Oudsten kan zich vinden in de uitspraak van de voormalig voorzitter van VNO-NCW, maar vraagt zich af of het plan voor de Zuiderzeelijn weer uit de la gehaald moet worden.'De Zuiderzeelijn is afgeblazen door de Rijksoverheid. Het geld wat ze toen gereserveerd hadden, zo'n 2,6 miljard euro, is wel uitgekeerd aan Noord-Nederland.'De Oudsten denkt dan ook dat de discussie voor een snelle treinverbinding op een andere manier teruggebracht moet worden op de agenda dan met een discussie over de Zuiderzeelijn. 'Je zou iets met bestaand spoor kunnen doen. Je kan ook nieuw spoor aanleggen. Ik denk dat de provincie en Stad daar heel goed over moeten nadenken.'Dat Groningen, maar eigenlijk heel Noord-Nederland, een economie-impuls nodig heeft staat voor de burgemeester als een paal boven water. Volgens hem is een betere treinverbinding met het westen een belangrijke pijler onder die impuls.Als voorbeeld noemt hij de snelle TGV-verbindingen in Frankrijk. Waar economisch zwakkere steden zijn opgebloeid door een goede verbinding met een economisch sterke stad. 'Elk onderzoek toont aan dat daar waar de TGV zorgt voor een snelle verbinding het leidt tot een versnelling van de economische groei.'De stad gaat het onderwerp binnenkort inbrengen op de politieke agenda. 'En ik ben ervan overtuigd dat de provincie dat ook gaat doen', zegt Den Oudsten. Staten zien weinig in nieuwe studie naar Zuiderzeelijn (2015)