Kledingbank Maxima krijgt 7.500 euro van het Oranje Fonds

Kledingbank Maxima uit Veendam krijgt 7.500 euro van het Oranje Fonds voor de verhuizing, aanpassing en herinrichting van de nieuwe locatie in Veendam. Dat laat de kledingbank voor minima zaterdag weten in een persbericht.

Eerder kreeg de kledingbank subsidie van de gemeenten Veendam, Pekela en Menterwolde. Voorzitter Gherie ter Steege zegt: 'We zijn uit de financiële zorgen, tot grote vreugde van het bestuur en medewerkers. Het voorbestaan van onze dienstverlening aan de medemens met de smalle beurs is gegarandeerd.'Ter Steege: 'We hebben de aanvraag bij het Oranje Fonds ingediend in begin februari, toen we nog heel krap bij cash zaten. Met deze 7.500 euro kunnen we nog enkele dringende voorzieningen aanbrengen voor de winter.''Uit de financiële bijdragen van de gemeenten en het Oranje Fonds spreekt ook waardering voor de inzet van de vrijwilligers. Daarvan kunnen wij er nog meer gebruiken, dus meld je gerust aan,' zegt Ter Steege. Kledingbank schraapt euro's bijeen: 'We hebben nog 53,51 euro in kas' (2016)