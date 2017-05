Column: Hier kom ik weg

Op het VWO had ik een leraar scheikunde. Een klein mannetje met zwart haar. Welbespraakt met een ietwat bekakte tongval. Ik had niets met die man. Er was geen chemie tussen ons, om in termen te blijven. Het woord kwal schiet me spontaan te binnen.

Dat kwam omdat hij ook niets met mij had. En dat had weer te maken met mijn schrijnend gebrek aan kennis van de scheikunde. Of anders gezegd: Ik snapte er geen bal van. Atomen, protonen, neutronen, massagetal, het periodiek systeem, kalium, broom. H2O, NH3. Voor mij complete acadabra.



Ik voelde mij in een volle klas eenzaam in mijn domheid over de vakken met kunde, (behalve aardrijks). Wis- en natuurkunde was een even grote kwelling voor mijn ziel.



Brigitte, de blonde dochter van de notaris, ik denk wel de meest slimme leerling van onze klas, zat naast me. Zij was het die mij door de lessen sleepte. Niet de leraar scheikunde. Want die zag mij, sukkel van een puisterige dorpsbewoner, niet eens zitten. Brigitte kon me alleen niet helpen met proefwerken, dan zat ik er helemaal alleen voor.



Het proefwerk dat ik goed moest maken om nog een kans te maken om over te gaan naar de vierde, zit nog in mijn geheugen gegrift. Ik ruik nog het lokaal met de kraantjes, reageerbuisjes, pipetjes en Erlenmeyer. Ik had het voor mijn doen best goed geleerd. Maar we moesten proefjes doen, iets met centrifugeren, adsorberen en sublimeren. Mijn papier was na een uur, op mijn naam na, maagdelijk leeg.



Een onvoldoende was fataal. Ik, als kat in nood, maakte een rare sprong. Bij het inleveren deed ik net of ik mijn lege vel met naam op de stapel legde maar liet ‘m heel schielijk in mijn zwarte linnen tas met Madness- buttons glijden. Een week later kwam de scheikundeleraar voor het eerst aan mijn tafeltje staan. Of ik het proefwerk wel had ingeleverd? Zijn gezicht zei dat hij het wel wist.



Maar ik, aartsleugenaar, hield zonder blikken of blozen en bij hoog en bij laag vol dat het wel zo was. Hij geloofde het niet. Maar kon het niet bewijzen. Dus kreeg ik met frisse tegenzin van zijn kant een herkansing. Het cijfer? Een 3,6. Ik bleef zitten. Tussen hem en mij kwam het nooit meer goed.



Met zijn oudste dochter had ik wel wat. Zij was zo ontzettend grappig en leuk. Geen spoor van arrogantie of dedain over (mijn) domheid. Ik moet toegeven dat ik stiekem genoegdoening voelde toen ik haar achter op mijn pakjedrager een keer thuisbracht via een donker paadje na een avondje bier drinken met z’n tweeën. Ik weet nog dat ik op de terugweg naar mijn dorp dacht: Hij moest eens weten.



Het verhaal komt weer boven door een boek. Een boek lag er heel lang, maar ik begon er vorige week in en las het in één ruk uit. En dat was heel lang geleden dat ik dat heb gehad. Het boek heet ‘Hier kom ik weg’ en is geschreven door Annette Maas.



Zij beschrijft hoe zij na een enorme dip in haar leven terugkeert naar Winschoten op zoek naar haar jeugd, op zoek naar zichzelf. En laat Annette Maas nu de jongste dochter van mijn gehate scheikundeleraar én het zusje van haar oudere zus zijn. Een schier iepenkriekje, n mooi leutje wichje, weet ik nog.



In het boek wordt verteld hoe het gezin door een scheiding uit elkaar wordt gerukt. Ik weet dat nog wel en zag mijn scheikundeleraar eenzaam en alleen, een beetje morsig met een dikke baard met een boodschappenmandje door de Appie schuifelen. Ik voelde toen geen medelijden. Integendeel. Maar nu ik het van haar hoor, van haar lees, wordt het anders. Ik word in het verhaal gezogen. Ik ga zonder dat ik het in de gaten heb meevoelen met haar en daardoor ook met hem, de man die ik eerder zo had verguist.



Zij, die al jaren over ver woont, keert terug naar haar Winschoter jeugd. In het hotel aan het Marktplein. Ze fietst door de stad, door de landerijen, het graan, de koolzaadvelden, langs het bos, het donker paadje naar haar huis. De plekjes die ik ook ken. Ze ontmoet mensen die in al hun eenvoud mooi zijn. Zij beschrijft het allemaal met liefde. Met liefde voor de stad en streek waarin zij opgroeide. Met liefde voor Groningen.



Het maakt me week. Het ontroert. Ik kan er niets aan doen. Mijn ogen worden nat. Ik ben deze week vijftig geworden. Misschien is het wel de leeftijd. Maar eerlijk gezegd denk ik dat niet. Eigenlijk weet ik heel goed waarom. ’t Is heel simpel. Annette weet het ook.



Hier kom ik weg.



Erik Hulsegge

