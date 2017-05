Segers: 'We willen af van het gas in Groningen'

(Foto: ANP / Jeroen Jumelet)

'We willen af van het gas in Groningen. Wij willen niet langer sponsor zijn van Saoedi-Arabië, maar voortaan geven om Groningen. Dat is onze keus!´ Dat zegt Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie zaterdag op het partijcongres in Lunteren.

Formatie

De ChristenUnie lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in de formatie-onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Afgelopen maandag klapten de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.



De optie van VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie als vierde partij wordt vaak genoemd als een mogelijke nieuwe coalitie.



Fakkeloptocht

Segers: 'Samen met Stieneke van der Graaf liep ik mee met de fakkeloptocht door Groningen, omdat we solidair zijn met de Groningers die het gevoel hebben dat de rest van Nederland ze laat zakken. En dat moet stoppen.'



