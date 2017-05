Javano Zwiers is de nieuwe kinderburgemeester

Javano Zwiers (11) is de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Groningen.

Dat werd zaterdag bekend bij een bijeenkomst in het Newscafé in Groningen.Javano: 'Ik heb heel veel flyers rondgedeeld en posters opgehangen. Bijna iedereen die ik tegenkwam in de stad heb ik aangesproken om op mij te stemmen.'Javano: 'Ik ga sportactiviteiten voor kinderen organiseren in onze gemeente. Ook wil ik sponsorlopen voor kinderen met een handicap of met een ziekte organiseren. Ik vind dat iedereen gelijk is. Kinderen zijn de toekomst, dus moeten we goed voor ze zorgen.'Javano is niet van plan de baan van de burgemeester af te pakken. 'We gaan het samen doen,' zegt Javano.De kinderburgemeester vergezelt burgemeester Den Oudsten en wethouder Gijsbertsen tijdens repressentatieve taken, maar organiseert ook zelf activiteiten. Daarnaast speelt de kinderburgemeester ook een rol bij andere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een opening.Het precieze aantal stemmen dat Javano heeft gekregen is onbekend. In september wordt hij officieel geïnstalleerd als kinderburgemeester.