Expeditie Grunnen knuffelt met een harige zesling

Zijn het geen dotjes? (Foto: Suzanne Stoppels) Lucas en Gea zetten Westerlee op z'n kop met 'Steeds weer huil je' (Foto: Suzanne Stoppels)

In Nieuwe Pekela is een zesling geboren, heel klein en heel lief. Opvallend detail: ze hebben nogal wat haar, een lange staart en over een tijdje knagen de baby's op een bot. Dat maakt het Expeditieteam niet uit, ze zijn op slag verliefd. Waarop? Dat zie je in Expeditie Grunnen.



Ook in Expeditie Grunnen

- Een reünie van 'oude vrienden'

- Gluren op de bouwplaats van het Groninger Forum

- Derk legt een straatje

- Lucas en Gea zetten Westerlee op z'n kop

- En nog veel meer....



De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de



Lees ook: De zondag van Expeditie Grunnen - Een reünie van 'oude vrienden'- Gluren op de bouwplaats van het Groninger Forum- Derk legt een straatje- Lucas en Gea zetten Westerlee op z'n kop- En nog veel meer....De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Door: RTV Noord Correctie melden