Ook René Paas wil betere treinverbinding tussen Groningen en de Randstad

Ook de Groningse commissaris van de Koning René Paas wil een snellere treinverbinding tussen Noord-Nederland en het westen van ons land. Daarmee sluit hij zich aan de bij de woorden van Groningen burgemeester Peter den Oudsten.

'We moeten toch eindelijk eens af van dat traditionele beeld in de Randstad. Ik baal er elke keer weer van als ik hoor: Zo meneer Paas, helemaal vanuit Groningen.''Het is technisch mogelijk om vanuit de Randstad in een uurtje in Groningen te zijn', zegt René Paas. 'En dan vervolgens stevig doorrijden en dan ben je in Hamburg. Dat zijn toekomstbeelden die goed zijn voor onze regio.'Zowel René Paas als Peter den Oudsten denken dat een snellere treinverbinding kan zorgen voor een stijgende economie in het noorden.Het plan om de Zuiderzeelijn aan te leggen van Schiphol naar Groningen ligt nog ergens in een la. De lijn er is namelijk nooit gekomen. Het plan is door Den Haag afgekeurd en het noorden kreeg daardoor 2,5 miljard euro. Geld wat gereserveerd was voor de aanleg van de snelverbinding.Paas vindt het dan ook niet slim om datzelfde plan weer te gaan afstoffen. 'Het is heel belangrijk om niet aan één plan gebakken te zitten. We moeten kijken wat de beste technische mogelijkheden zijn van dit moment. Maar ook hoe we met zo weinig mogelijk geld de afstand tussen de Randstad en Groningen kunnen verkleinen.'Paas wil nog niet zeggen wanneer de snelverbinding er moet zijn.