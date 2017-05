Mollema verliest podiumplek in 14e etappe Giro

(Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP)

Bauke Mollema kon zaterdag in de veertiende etappe van Giro d'Italia de beste klimmers niet volgen. Hij zakte naar de zesde plaats in het algemeen klassement. Tom Dumoulin verdedigde zijn roze trui met verve en won de etappe.

Elitegroepje

Mollema moest halverwege de laatste klim in de etappe van Castellania-Oropa de beste renners laten gaan. Er bleef een elitegroepje van vier renners over. Nairo Quintana probeerde het klassementsleider Tom Dumoulin lastig te maken, maar de Nederlander bleef rustig plaatste een tegenaanval en won zelfs de etappe met overtuiging.



Passen

Mollema moest passen en kwam op de 22e plaats over de finish met een achterstand van één minuut en 44 seconden op winnaar Dumoulin. De Groninger zakt door deze mindere dag naar de zesde plaats in het algemeen klassement. Een verlies van drie plaatsen. Mollema heeft vier minuten en 32 seconden achterstand op leider Dumoulin. Het gat met de nummer drie Nibali is één minuut en zeven seconden in het voordeel van de Italiaan.

