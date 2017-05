ON vergeet kansen af te maken en speelt gelijk

(Foto: CVW Oranje Nassau/Twitter)

Oranje Nassau heeft zaterdagmiddag in de eerste ronde van de nacompetitie om behoud in de hoofdklasse met 1-1 gelijkgespeeld tegen WHC. De Groningers kregen in de eerste helft zes opgelegde kansen, maar wisten deze niet te benutten.

Eigen hand

Door dit gelijkspel heeft de ploeg van coach Patrick Zwart het nog wel in eigen hand. Op dinsdag 23 mei volgt de uitwedstrijd tegen d'Olde Veste. Als Oranje Nassau dit duel wint gaan ze alsnog naar de volgende ronde om lijfsbehoud veilig te stellen.



Kansen niet afmaken

De oranjehemden speelden op sportpark Coendersborg een prima eerste helft. Ze vergaten alleen te scoren. Max Blauw kwam alleen voor de keeper, maar wist de kans niet af te maken. Robert Pomstra schoot op de paal. Hierdoor stond het bij rust nog doelpuntloos gelijk.



Gelijkmaker

In de tweede helft kwam WHC op voorsprong. De ploeg die zelf de kansen niet afmaakt krijgt de rekening gepresenteerd. Jonathan van Marle was de doelpuntenmaker namens de gasten. Oranje Nassau bleef knokken en kwam tien minuten voor tijd door een doelpunt van David van der Pol op gelijke hoogte. Verder kwam de thuisploeg niet.



Penaltyserie

De volgende penaltyserie werd nog wel gewonnen. Dit kan nog van belang zijn voor de cruciale wedstrijd dinsdag tegen d'Olde Veste.

Door: RTV Noord