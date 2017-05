PKC'83 kan hoofdklasse definitief vergeten

Zaterdag eerste klasser PKC'83 kan een streep zetten door de mogelijkheid om via de nacompetitie te promoveren naar de hoofdklasse. Na de 3-1 nederlaag eerder tegen Duno D ging de ploeg van coach Marc van Meel zaterdag met 6-1 onderuit tegen RKAV Volendam.

Alleen bij een ruime overwinning was er nog zicht geweest op promotie voor de Groningers. Het liep heel anders. RKAV Volendam was veel beter. Daarbovenop miste PKC zes basisspelers. Bij rust stond Volendam al met 3-0 voor.Hiermee was de wedstrijd gespeeld. Bij een 5-0 achterstand redde Huseyin Kurt de Groningse eer vanaf de strafschopstip. Na deze eretreffer moest PKC-keeper Ben Meedendorp nog één tegentreffer slikken: 6-1.Hiermee zit het seizoen erop voor PKC'83. Het was tevens de laatste wedstrijd van trainer Marc van Meel. Zijn opvolger is Zephnad Wattimury.