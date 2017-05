Liveblog: AZ - FC Groningen 1-1

FC Groningen speelt vanavond in Alkmaar de return in de eerste van de ronde van play-offs om Europees voetbal tegen AZ. De heenwedstrijd ging met 4-1 verloren.

Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live Padt; Bijl, Reijnen, Hiariej, Davidson; Jenssen, Idrissi, Bacuna, Drost; Van Weert, Linssen.Krul; Svensson, Vlaar, Luckassen, Haps; Seuntjens, Van Overeem, S. Wuytens; Stengs, Weghorst, Dos Santos.Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük#azgro