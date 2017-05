Woningbrand in de Korrewegwijk

(Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

De brandweer is uitgerukt voor een woningbrand in de Korrewegwijk in Groningen. De brandweer meldt dat er sprake is van een 'pannetje op het vuur.'

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het sein brand meester snel gegeven kon worden. Er zijn geen gewonden gevallen.

