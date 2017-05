Legale FC-Groningen graffiti bij viaduct

(Foto: Niels Hilboesen / Twitter)

Op meer plaatsen in de stad Groningen verschijnen legale graffiti's. Zo ook dit kunstwerk dat zaterdagochtend voor het eerst werd gespot in het viaduct aan de Van Iddekingeweg in Groningen.

Door: RTV Noord Correctie melden