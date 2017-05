Kansloos FC Groningen uitgeschakeld in play-offs door AZ

Tom van Weert in duel met Derrick Luckassen archief (Foto: JK Beeld)

Het seizoen 2016-17 is afgelopen voor FC Groningen. De return in de play-offs om Europees voetbal tegen AZ werd zaterdag afgesloten met een 4-1 nederlaag. Omdat de Alkmaarders de heenwedstrijd ook al met 4-1 wonnen wacht hun nu in de finale FC Utrecht.

Achterstand

Groningen, in Alkmaar gesteund door 400 trouwe supporters, keek al na tien minuten spelen tegen een achterstand aan. Een prachtige steekpass van Stengs bereikte Dos Santos. Zijn voorzet werd door Wout Weghorst simpel achter Sergio Padt getikt.



Doelpunt Linssen

De gasten probeerden wel ten aanval te trekken, veel werd niet afgedwongen. Van Weert ging in de 34e minuut op Krul af, maar schoot voorlangs. Op slag van rust kwam FC Groningen toch langszij. Een kopbal van Luckassen kwam voor de voeten van Bryan Linssen die met een fel schot Krul klopte: 1-1.



Hoop verdwenen

In de tweede helft werd al snelle alle hoop die de FC eventueel nog koesterde de grond in geboord. Nadat Padt een bal half had weggestompt greep Hiariej veel te wijfelend in. Van Overeem was feller en kopte het tweede doelpunt van AZ achter de doelman van de FC.



Tegentreffers

De Alkmaarders konden nu vrijuit voetballen. Uitblinker Stengs maakte de derde treffer nadat Bacuna de bal op onverklaarbare wijze in de voeten van Van Overeem had gekopt. Tien minuten voor tijd scoorde Van Overeem de 4-1 na een voorzet op maat van invaller Helmer.



Blessure Jenssen

Vijf minuten voor tijd botsten Ruben Jenssen en Van Overeem keihard met elkaar. Jenssen bleef lange tijd op het veld liggen en moest met een brancard van het veld. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, zijn mond lag open en hij moet gehecht worden. Over verdere schade aan zijn gebit is nog niks bekend. De Noor was wel bij kennnis in de ambulance.



Score 8-2

Met een score van 8-2 over twee wedstrijden gaat AZ volledig verdiend door naar de finale van de play-offs om Europees voetbal. De selectie van FC Groningen krijgt een grote teleurstelling te verwerken en kan met vakantie.

Door: RTV Noord