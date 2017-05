Faber: 'In elke linie versterking'

FC Groningen verloor in de play-offs twee keer kansloos met 4-1 van AZ. Trainer Ernest Faber beseft dat het seizoen hiermee geen fraai slot heeft gekregen. 'De wisselvalligheid moet eruit en er mag wel wat exrtra snelheid bij in elke linie'.

Faber heeft dagelijks overleg met de leiding over versterkingen. 'Wat wil je graag met elkaar, wat is er beschikbaar. Wij zijn niet FC Barcelona waar ze zomaar spelers kunnen halen,' aldus de trainer van FC Groningen.'We zullen daar creatief en ook doeltreffend in moeten zijn. Daar zijn we nu mee bezig. Als het aan mij ligt krijgen we in elke linie versterking. Ik denk ook dat dit nodig is,' besloot Faber zijn verhaal.