Pé Langen: 'Maak proefopstelling voor de wietteelt bij Wedeka'

(Foto: FPS / Jos Schuurman (montage RTV Noord))

Het idee is niet nieuw, maar het Veendammer raadslid Pé Langen ziet kansen om sociale werkplaats Wedeka aan de slag te laten gaan met het telen van hennep.

Volgens Langen biedt de nieuwe Cannabiswet daarvoor mogelijkheden. De wet is door de Tweede Kamer en moet nog door de Eerste Kamer. 'Om dat niet af te wachten zeg ik: maak een proefopstelling voor de wietteelt bij Wedeka. Wanneer de wet dan door de Eerste Kamer is, kun je direct aan de slag en er je voordeel mee doen', zegt Langen.



'Het biedt werk'

Het raadslid heeft het plan om wiet legaal te kweken al jaren in zijn hoofd, maar ziet met de nieuwe Cannabiswet de mogelijkheid het plan opnieuw op de agenda te zetten. 'We lopen als gemeente Veendam met Wedeka straks tegen forse tekorten aan. De wietteelt kan bijdragen om die tekorten in te perken en het biedt werk. Bovendien zal het de criminaliteit tegengaan.'



'In principe zijn wij niet tegen'

En daar waar Langen lange tijd een eenzame strijder was in de Veendammer raad met dit idee, bestaat de kans dat hij steun krijgt voor zijn plan. SP-fractievoorzitter Harrie Schoonewille staat er niet onwelwillend tegenover. 'Alles hangt af van een goed onderbouwd plan. Maar in principe zijn wij niet tegen.'



Langen wil zijn idee binnenkort in de gemeenteraad inbrengen, wanneer de begroting van de gemeente op de agenda staat.

