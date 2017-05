Auto's kunnen weer over de Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug in de stad Groningen is weer open voor autoverkeer. De reparaties aan de brug zijn eerder afgerond dan verwacht. Eind april botste er een boot tegenaan.

Tijdens de reparatie was de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers konden er wel langs. Zij konden gebruikmaken van de voetgangersbruggen aan weerszijden van de pontonbrug.Toen Rijkswaterstaat begon met het herstel van de brug, was het streven om op Hemelvaartsdag klaar te zijn. Dat is enkele dagen eerder geworden.