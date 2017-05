Lees terug: Liveblog Landstede Zwolle - Donar

De basketballers van Donar spelen zondagmiddag in Zwolle de vierde wedstrijd van de play-offs in de strijd om de landstitel.

Van de drie vorige ontmoetingen won Donar er twee met ruime cijfers, maar afgelopen donderdag verloor de ploeg van coach Erik Braal verrassend in MartiniPlaza.Bij winst zondag in Zwollen kunnen de Groningers op matchpoint komen. Benieuwd of dat gaat lukken? Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog of bekijk de livestream