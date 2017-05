Donar op matchpoint tegen Zwolle

Lance Jeter legt aan voor een schot archief (Foto: RTV Noord)

Donar is nog één zege verwijderd van de landstitel. Door een 76-48 zege in het vierde duel tegen Zwolle staat de ploeg van coach Erik Braal op een 3-1 voorsprong in de best-of-seven. Op donderdag 25 mei kan de beslissing vallen in Martiniplaza.

Lastig

De Groningers hadden het lange tijd lastig in en tegen Zwolle, maar de thuisploeg stortte in het laatste kwart volledig in. Hiervan profiteerde Donar optimaal. Na het eerste kwart noteerde de thuisploeg een kleine 20-18 voorsprong. Donar bleef ook in het tweede kwart een te groot aantal schoten missen en kwam niet los. Bij rust stond het 33-30 in het voordeel van Zwolle.



Gaatje

Ook na de pauze ging het lange tijd gelijk op. Halverwege het derde kwart was het toch Donar dat het initiatief nam. Een driepunter van Chase Fieler zorgde voor een gaatje van acht punten: 49-41 in het voordeel van de gasten. Aan het einde van dit kwart stonden de Groningers met twaalf punten voor: 56-44.



Beslissing

In het laatste kwart was Zwolle uitgeblust en scoorde slechts vier punten. Donar vond nog een extra versnelling en zorgde ervoor dat de voorsprong in één keer enorm werd vergroot tot uiteindelijk 76-48. Aanstaande donderdag, op Hemelvaartsdag, kunnen de Groningers voor eigen publiek de zesde landstitel veilig stellen.

