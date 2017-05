Is er een uitzonderlijk grote wespenplaag op komst?

(Foto: Flickr (Creative Commons)/Digicla) Aantal meldingen in 2016 en 2017 in alle provincies (Foto: Waarneming.nl)

Als de voortekenen kloppen, krijgen we deze zomer te maken met een langgerekte wespenplaag. Er zijn dit jaar in Nederland namelijk al vier keer zo veel wespen waargenomen dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Ook in Groningen is een piek te zien.

Dat bericht Nature Today op basis van verschillende bronnen.



Veel koninginnen

In heel het land worden nu al opvallend veel wespenkoninginnen waargenomen. Dat vergroot de kans op veel wespenoverlast in de zomer. Er zijn daarbij opvallend veel meldingen van grote aantallen koninginnen binnenshuis. Waarschijnlijk gaat het om twee generaties koninginnen.



Vroeg uit winterslaap

'Normaal gesproken ontwaken wespenkoninginnen in de tweede helft van april, waarna ze een plek zoeken om een nest te bouwen', meldt Nature Today. 'Op Natuurkalender.nl kwamen er al eerste waarnemingen van wespen binnen vanaf de tweede helft van januari. Door de zeer warme maand maart ontwaakten veel koninginnen vroeg uit hun winterslaap. De slechte omstandigheden in april hebben waarschijnlijk voor een flinke vertraging gezorgd.'

